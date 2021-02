Cs exige a los partidos catalanes a comprometerse a "apartar a sus imputados" por corrupción

Acusa al Govern de querer aplazar el resultado electoral: "Tienen miedo a perder"

BARCELONA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Cs a la Presidencia de la Generalitat, Carlos Carrizosa, ha enviado este lunes un escrito al resto de formaciones que se presentan a las elecciones catalanas para pedirles que se comprometan por escrito a que "apartarán a sus imputados" por corrupción tras el 14F.

En declaraciones a los medios en Barcelona este lunes, ha asegurado que en el documento también les instan a que el presidente y altos cargos del Govern se bajen el sueldo y a que "pongan fin a los privilegios de los expresidentes de la Generalitat".

En el documento, recogido por Europa Press, piden a los partidos cumplir este compromiso "para impulsar esta nueva etapa y que los ciudadanos puedan ir a votar con la garantía de que el Parlament salido de las urnas luchará contra la corrupción".

"Estamos convencidos de que cualquier persona que apueste por la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción puede firmar este compromiso y que el resto de los candidatos a la Presidencia de la Generalitat querrán ofrecer a los ciudadanos la garantía de que Catalunya puede abrir una nueva etapa sin corrupción", zanja el escrito.

Al ser preguntado por si la dimisión de la presidenta de la Diputación de Barcelona y alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín, será uno de los asuntos a debatir con el PSC de cara a un hipotético pacto postelectoral, Carrizosa ha confirmado que "estas cuestiones estarán sobre la mesa a la hora de negociar un pacto: Así lo hicimos en Andalucía y lo haremos en Catalunya".

NOCHE ELECTORAL

Carrizosa ha acusado al Govern de querer aplazar la publicación de los resultados del 14 de ferero porque "tienen miedo a perder, temen que gane el constitucionalismo, y quieren retrasar la información a toda Catalunya".

Después de que la Generalitat se plantee no publicar los resultados el 14 de febrero si no se puede constituir un número elevado de mesas electorales, ha asegurado que al Govern no le corresponde decidir cuándo y cómo se van a dar los resultados del 14 de febrero, ya que "es una decisión que debe adoptar la Junta Electoral Central (JEC)", e insta al Ejecutivo a hacerlo con puntualidad.

"El constitucionalismo quiere saber los resultados, y no permitiremos que por parte del Govern se arroguen ahora también los ritmos de conocimiento de lo que los catalanes han votado", ha recalcado.