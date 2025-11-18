Ctesc defiende un empleo flexible a lo largo de la vida ante la transición verde y digital

Ctesc defiende el empleo flexible a lo largo de la vida ante la transición verde, de IA y demográfica. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (Ctesc), Ciriaco Hidalgo, ha defendido un modelo de empleo "flexible y capaz de acompañar a las personas" que permita anticiparse a los cambios que comportarán las transiciones verde, digital e inteligencia artificial (IA) y demográfica.

Lo ha dicho este martes en la presentación del informe 'Com fer efectiva l'ocupabilitat al llarg de la vida', que incluye 90 recomendaciones, en la que también han participado el secretario de Trabajo, Paco Ramos, y la ponente del trabajo y consejera del Ctesc en representación de Foment del Treball, Yèsika Aguilar.

El informe revela que entre el 35% y el 40% de los puestos de trabajo podrían cambiar por la transición verde, que el 27% de las actividades laborales podrían ser automatizadas o transformadas por la digitalización y el uso creciente de la IA y que en 2030 una de cada tres personas trabajadoras tendrá más de 50 años en Catalunya.

"En Catalunya, la tasa paro en estos momentos es relativamente baja, entre el 8% y 9%, pero el malestar social crece, con datos muy preocupantes, como que 1,2 millones de personas consumieron antidepresivos en 2023, el 16% de la población", ha alertado Hidalgo, quien vincula este malestar a causas como los obstáculos para acceder a la vivienda, el cambio climático y el trabajo.

Por su parte, Paco Ramos ha avanzado que herramientas como el expediente laboral único que propone el informe, que permite centralizar y facilitar el acceso a la información para el usuario y para la gestión de servicios de empleo, "están muy encarados y seguramente pronto habrá noticias de ello".

TRIPLE TRANSICIÓN

Yèsika Aguilar ha puntualizado que la transición verde conlleva la reconversión de puestos de trabajo y la creación de nuevos y, sobre la digital, ha alertado que el 28,3% de población catalana "todavía no tiene competencias básicas digitales".

En cuanto a la transición demográfica, ha detallado que el 20% de ocupados en Catalunya tiene 55 años o más y el 28% menos de 35 años, una situación que "plantea retos como las consecuencias del envejecimiento", y ha añadido que los flujos migratorios actuales son positivos, pero no suficientes, en sus palabras.

"NUEVAS EXIGENCIAS"

Aguilar ha explicado que la triple transición y otros aspectos como la transformación del tejido productivo, la globalización de los mercados, las nuevas modalidades de trabajo o los cambios en las trayectorias laborales requieren "nuevas exigencias" en el planteamiento del mercado laboral.

Ha puesto de ejemplo la reconfiguración de carreras profesionales que quedarán obsoletas, y fomento de las TIC; el surgimiento de nuevos perfiles profesionales vinculados a las nuevas tecnologías, una realidad que "mejorará de la competitividad de la empresa y retención de talento", ha anticipado.

RECOMENDACIONES

En el apartado de recomendaciones, el Ctesc insta a la Administración catalana a implementar estrategias que articulen un servicio de orientación estable a lo largo de la vida y desarrollar herramientas de análisis de datos de IA para estudiar el mercado de trabajo, los déficits y el impacto de las políticas en curso.

También reclama garantizar que las políticas de empleo tengan en cuenta las necesidades de colectivos vulnerables, impulsar la FP dual y del sistema FPCat y elaborar planes de comunicación para dar a conocer tanto las políticas actuales como quienes pueden acceder a ellas, entre otras reivindicaciones.