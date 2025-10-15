El Ctesc pide la "compatibilidad total" de la renta garantizada con el trabajo

Archivo - Una persona pasa delante de la sede de CTESC en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Lo recoge en un dictamen que se está debatiendo en el Parlament

BARCELONA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (Ctesc) ha pedido este miércoles la "compatibilidad" total de la renta garantizada de ciudadanía (RGC) con el trabajo, con independencia del tipo de contratos.

Lo ha hecho en el marco de un nuevo dictamen sobre la Proposición de ley de renta garantizada de ciudadanía, emitido por el Consell a iniciativa propia, en el que defiende una reforma que garantice "el derecho a una vida digna" a las personas en situación de vulnerabilidad, informa en un comunicado de este miércoles.

El dictamen, que actualmente se está debatiendo en el Parlament de Catalunya, destaca que la renta garantizada de ciudadanía debe ser "una pieza clave dentro de un sistema de protección social coherente, complementario y articulado con otras fórmulas de apoyo existentes".

El Consell pide que la RGC sea compatible con los ingresos del trabajo, independientemente de si es a tiempo parcial o completo, y sin las restricciones que prevé la Proposición de ley en el caso de las rentas del trabajo a tiempo parcial.

De esta forma, se evita que la prestación se convierta en un "desincentivo laboral" y se fomenta que contribuya a la transición hacia el empleo.

COMPATIBILIDAD CON OTRAS PRESTACIONES

El Ctesc propone que la presentación de la RGC pueda ser también compatible con prestaciones existentes como las vinculadas a la infancia, la vivienda o la energía, y apunta que no deben ser alternativas o excluyentes sino "complementarias".

En el ámbito de la gestión, destaca que la norma debe contribuir a establecer un sistema "integrado y simplificado", con un acceso claro, mejor coordinación entre prestaciones, mayor dotación de recursos y herramientas tecnológicas y una reducción de la burocracia tanto para la Administración como para los beneficiarios.

Aboga por garantizar "un control eficiente con mecanismos transparentes" para evitar pagos indebidos y por asegurar la recuperación rápida de la prestación en periodos de transición laboral que vuelvan a poner la personas en situación de vulnerabilidad económica.

Asimismo, el dictamen insta a asegurar el traspaso de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a Catalunya y garantizar que los ahorros en prestaciones que genere el traspase se destinen al fortalecimiento de la RGC.

En estos ámbitos, la Conselleria de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat baraja la posibilidad de implementar complementos en la línea del Complemento de Ayuda para la Infancia (Capi), integrándolos en la RGC, y prevé crear una ventanilla única para simplificar trámites, así como digitalizar y automatizar procesos para, entre otros, evitar pagos indebidos.