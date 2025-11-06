El Ctesc pide que la Ley de la ocupación pública defina el modelo integrado de trabajo público

Archivo - Cartel de la sede de CTESC en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (Ctesc) ha pedido que se aproveche la futura aprobación de la Ley de la ocupación pública para definir un modelo integrado del trabajo público de Catalunya, en un comunicado este jueves.

El Ctesc ha realizado, a petición del Govern, un dictamen sobre el Anteproyecto de ley de la ocupación pública catalana, en la que ha valorado positivamente la elaboración de esta norma, ya que considera que debe ser "la norma general básica" para todos los empleados públicos.

Sin embargo, señala que no incluye "cuestiones importantes de lo que sería el modelo global de ocupación pública de Catalunya", y añade la necesidad de que las normas que regulen estas cuestiones coincidan temporalmente con la ley.

El dictamen también pide que la ley establezca la composición y las mesas de negociación para la negociación colectiva, y la creación de un programa institucional de mediación y conciliación laboral.

Además, reclama la creación de un espacio de participación y consulta de los agentes sociales y que se regule la inteligencia artificial (IA).

CONCILIACIÓN

El Ctesc apunta la necesidad de revisar los permisos establecidos, ya que la derogación de la Ley de medidas de conciliación puede suponer la eliminación de algunos permisos si no se incorporan en el nuevo texto.

Por otro lado, propone que la norma regule las relaciones laborales en función de la naturaleza pública del trabajo prestado y no por el tipo de empleador, lo que permitiría homogeneizar las condiciones de trabajo con igualdad de salario y condiciones para el mismo trabajo.