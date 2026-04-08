Culmina la construcción del órgano Montserrat Torrent en el Oratori Sant Felip Neri de Barcelona

Imagen del órgano - ORATORI DE SANT FELIP NERI

BARCELONA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El órgano Montserrat Torrent del Oratori de Sant Felip Neri de Barcelona ha culminado su construcción después de casi 6 décadas, ya que el proyecto comenzó en 1967, y la inauguración y bendición oficial será el 18 de mayo.

Este miércoles se han instalado los 10 últimos tubos de la fachada --los que tienen un sonido más grave y los más grandes--, haciendo "posible que el instrumento suene por primera vez en toda su plenitud", informa el Oratori en un comunicado.

Construido por el maestro organista Albert Blancafort, cuenta con 3.483 tubos y 49 registros, y con su culminación el órgano se convierte en "uno de los instrumentos de referencia en Barcelona, tanto por su calidad como por su singular trayectoria histórica".

El proyecto se retomó en 2020 con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat una vez creada la Fundació Montserrat Torrent; y la finalización del órgano se enmarca en el Any Montserrat Torrent y supone un reconocimiento al "legado del organista".

En las tres fases en las que se ha construido, se han dedicado más de 12.000 horas y, una vez descargados los tubos en la nave de la iglesia, se han tenido que prearmonizar uno por uno para darle el sonido adecuado a cada uno.