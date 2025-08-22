Cultura Jove abre concursos para elegir prescriptores culturales para la próxima temporada

Los ganadores colaborarán en un videopodcast, programa de radio o en redes sociales

BARCELONA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Cultura Jove ha abierto tres concursos destinados a personas jóvenes para convertirse en prescriptores culturales presentando su videopodcast, colaborando con el programa 'Els Experts' de iCat y creando contenido en redes.

Los interesados en participar pueden hacerlo desde este agosto hasta el 3 de septiembre, informa la Conselleria de Cultura de la Generalitat en un comunicado de este viernes.

Los requisitos para presentarse son tener entre 18 y 30 años y estar registrado en Cultura Jove.

EL CAMERINO

'El Camerino' de Cultura Jove es un videopodcast semanal de 15 minutos de duración semanal difundido a través de YouTube y las plataformas y redes de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).

Las personas interesadas en presentarlo deberán proponer un formato de programa "que conecte con el público joven", así como asumir el compromiso de realizar un mínimo de 45 y un máximo de 85 programas por temporada, previstos entre septiembre de 2025 y julio de 2026.

Además, el ganador deberá crear y grabar un máximo de 146 piezas audiovisuales en formato 'reel' para la difusión a través de las redes de Cultura Jove.

ICAT

El segundo concurso abierto es para hacer de prescriptor cultural joven en la emisora iCat, a través de una colaboración semanal en el programa 'Els Experts' desde septiembre de 2025 hasta julio de 2026.

La persona escogida presentará propuestas musicales y escénicas "para un público joven" en el programa despertador de iCat, que se emite de lunes a viernes de 6 a 11 horas.

CREADOR DE CONTENIDO

El ganador del tercer concurso se encargará de crear, protagonizar y producir dos piezas audiovisuales semanales sobre temática cultural para la publicación en el perfil de TikTok del Govern de la Generalitat, así como en el resto de redes sociales en que Cultura Jove tiene presencia.

En total, entre septiembre de 2025 y julio de 2026 el ganador deberá crear un máximo de 145 piezas para redes.

Los ganadores de los concursos se harán públicos durante la fiesta de inicio de temporada de Cultura Jove, prevista para el 15 de septiembre en la sala Paral·lel 62 de Barcelona.