Cunillera apuesta por que el próximo Gobierno persista en el diálogo: "No hay otro camino"

Está convencida de que a finales de julio se habrá formado el nuevo Gobierno

La delegada del Gobierno en Catalunya en funciones, Teresa Cunillera, ha apostado este martes por que el próximo Gobierno impulse el diálogo con la Generalitat, como considera que ha hecho el último año, ya que cree que "no hay otro camino".

"El nuevo Gobierno debe impulsar el diálogo, la negociación y la búsqueda de acuerdo. No hay otra consigna, no hay otro camino para servir a los ciudadanos. Persistir, como hemos hecho este año, en la política del diálogo, la negociación y de muchos acuerdos", ha afirmado en el acto de posesión del nuevo subdelegado del Gobierno en Barcelona, Carlos Prieto.

Cunillera ha defendido que este debe ser uno de los pilares del nuevo Gobierno, que ha confiado en que se formará a finales del mes de julio: "A finales de este mes tendremos un nuevo Gobierno en el Estado".

Ha sostenido que el diálogo y hablar con el resto de administraciones es muy importante, pero aún más importante es escucharse, y considera que esto es lo que está haciendo la Delegación desde que llegó al cargo: "Si no escuchamos, si no nos entendemos, no seremos capaces de encontrarnos".

Así, ha reivindicado el "carácter cooperativo y colaborador" de la Delegación, y ha señalado la necesidad de llegar constantemente a acuerdos que, pese a que no sean muy llamativos, son "beneficiosos" para la ciudadanía.

Cunillera también ha afirmado que se abre una nueva etapa para la provincia de Barcelona y que se debe trabajar para que cada vez sea más una capital, de manera que "el resto de España la mire con admiración, incluso con un poco de envidia".

En el acto, Carlos Prieto, patrón de la Fundació Rafael Campalanas y de la Fundación Joves, Educacio i Societat, y con una amplia trayectoria en el ámbito municipal, ha tomado posesión como subdelegado del Gobierno en Barcelona, en sustitución de Montserrat García, que ha abandonado el cargo para dedicarse a la política municipal,

En su discurso, Prieto se ha comprometido a "trabajar duro por el establecimiento constante de puentes a través del diálogo y el entendimiento".

"Trabajaremos por la dignidad de las personas y por la mejora de la calidad de vida de los catalanes y catalanas, así como por el respeto a la ley", y ha subrayado la importancia que el Estado tiene en el día a día de la gente.