La CUP propone a Balcells un plan de choque para "paliar el desmantelamiento de la sanidad"

BARCELONA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo de la CUP en el Parlament ha presentado al conseller de Salud de la Generalitat, Manel Balcells, un plan de choque para "paliar el desmantelamiento de la sanidad" pública, y se lo han comunicado a través de una carta en la que también han solicitado reunirse con él.

En rueda de prensa este martes en la Cámara catalana, la diputada 'cupaire' Laia Estrada ha explicado que su plan de choque consta de tres bloques que incluyen medidas "que se ya han aprobado en el pleno del Parlament en esta legislatura".

Los anticapitalistas reclaman mejoras de las condiciones laborales de todos los profesionales sanitarios "de forma real y urgente", ya que consideran que esto permitiría retener a los trabajadores que se están yendo a la privada o que están dejando el sector por agotamiento, según ha concretado Estrada.

El segundo bloque reclama que el 25% del presupuesto de Salud sea para la atención primaria y que sirva para fortalecer los equipos de médicos y enfermeros, y no para "hacer trilerismo" y destinar ese dinero a ampliar la introducción de nuevos perfiles como fisioterapeutas o nutricionistas, ya que considera que esta no debe ser la prioridad.

Por último, la CUP también reclama a Balcells "poner fin al drenaje de recursos públicos que van a parar a manos privadas", es decir, que la Generalitat asuma la gestión de los centros sanitarios cuando finalicen los conciertos que tienen concedidos y que se ejecute la internalización del transporte sanitario, urgente y no urgente, y del 061.

Estrada ha acusado a ERC de llevar muchos años gestionando la Conselleria de Salud y no haber "sido capaz de revertir los recortes de la sociovergencia", y también ha reclamado que el Govern actúe desde todos los ámbitos para no perjudicar la salud mental de la ciudadanía, con medidas en vivienda, condiciones laborales y no impulsar proyectos como el Hard Rock, que asegura que fomenta la ludopatía.

También ha concretado que para poner en marcha este plan de choque serían necesarios unos 15.000 millones de euros, en base a lo que reclaman "diferentes sindicatos de profesionales sanitarios".

JOVÉ Y SALVADÓ

La diputada anticapitalista ha defendido que el caso de los diputados republicanos Josep Maria Jové y Lluís Salvadó "es un caso clarísimo de represión", por lo que considera que no se les debía aplicar el artículo 25.4 del reglamento del Parlament después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) les abriese juicio oral por los preparativos del 1-O.

"Nos ha sorprendido que se haya generado cierta polémica al respecto", ha afirmado Estrada después de que la Mesa del Parlament haya rechazado este martes aplicarles este artículo --como había pedido Vox-- con la votación en contra de los miembros de ERC, Junts y la CUP y la abstención del PSC.