Dalmau afirma que el Govern recurrirá la decisión del TSJC que anulaba parte del decreto del catalán en escuelas

Archivo - El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de la Presidencia de la Generalitat y actual de Educación y FP, Albert Dalmau, ha defendido el modelo lingüístico de la educación de Catalunya y ha anunciado que el Govern recurrirá la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de ejecutar provisionalmente la sentencia que anuló parcialmente el decreto del régimen lingüístico del sistema educativo catalán.

Lo ha dicho este lunes en una rueda de prensa tras la Comisión bilateral de la Generalitat con el Ayuntamiento de Badia del Vallès (Barcelona), en la que ha participado junto a la consellera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor, y el alcalde del municipio, Josep Martínez.

Dalmau ha asegurado que el Govern "ha defendido, defiende y defenderá antes, ahora y siempre el modelo de escuela en catalán" y que este es el posicionamiento que se ha tenido tradicionalmente, dice, porque considera que es un modelo de éxito.

DEFENSA POLÍTICA Y JURÍDICA

Además, ha afirmado que el Govern pondrá a disposición "todos los recursos" para la defensa política y jurídica del modelo lingüístico educativo catalán.

Recuerda que el modelo catalán "está avalado no solo por sus resultados, sino también por los diferentes decretos y normativa que ha aprobado el Govern".

La decisión del tribunal, que ha estimado parcialmente el recurso de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), implica que, mientras el Tribunal Supremo resuelve los recursos de casación presentados, los preceptos anulados total o parcialmente del Decreto quedan sin aplicación.