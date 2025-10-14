Dalmau reprocha a Puigdemont cuestionar el paradero de Illa durante las lluvias en Tarragona

Archivo - El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Afirma que una de las prioridades de Illa es reabrir los caminos rurales

BARCELONA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha reprochado este martes al líder de Junts, Carles Puigdemont, que cuestionara el paradero del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante el episodio de lluvias en Tarragona de este domingo y lunes.

"Es una mentira absoluta que el presidente no estuviera en Catalunya", ha dicho Dalmau en una entrevista en 'Catalunya Ràdio' recogida por Europa Press al preguntársele por la publicación de Puigdemont en 'X', en la que preguntó por el paradero del socialista y le acusó de priorizar, textualmente, la agenda españolizadora a las lluvias en Tarragona.

Dalmau ha expresado que le han decepcionado las palabras del también expresidente de la Generalitat y ha lamentado que ponga en duda el paradero de Illa: "Nos hemos acostumbrado demasiado a que en determinadas situaciones de emergencia aparezcan bulos y medias mentiras".

Ha explicado que el presidente estaba el domingo por la tarde en Catalunya presidiendo el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) tras volver de Madrid por el 12-O y que a primera hora del lunes se desplazó hasta Tarragona.

AYUDAS

Sobre el paquete de 10 millones de euros de ayuda directa a los municipios anunciado este lunes por Illa, ha asegurado que este se hará por procedimiento de urgencia y que los consistorios tendrán "línea abierta" para que el dinero esté en unos 15 días en las cuentas municipales.

Ha explicado que una de las "prioridades" de Illa es reabrir los caminos rurales para que los ganaderos y los agricultores puedan recuperar su actividad económica y ha dicho que lo prevé para la semana que viene, ya que esta semana los esfuerzos se centrarán en recuperar las infraestructuras básicas y las calles, en sus palabras.