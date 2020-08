Damià Calvet pedirá más financiación para transporte público y la viñeta en la nueva Ley de Movilidad

No habrá contrato programa de Rodalies hasta tener "relación de igual a igual" con el Estado

El conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Damià Calvet, pedirá más financiación para el transporte público de Catalunya, e incluir la viñeta en la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte que el Gobierno prevé presentar a finales de año.

Así lo ha avanzado en una entrevista de Europa Press, en la que ha indicado que la Generalitat quiere que el Estado recupere las cifras precrisis en su aportación para financiar el transporte público: "Es una demanda histórica".

Ha recordado que el Gobierno rebajó su aportación hace unos años de los 170 millones a los 100 actuales: "Ahora vemos una oportunidad porque el Ministerio ha iniciado las consultas previas para la nueva Ley de Movilidad, y diremos nuestra opinión".

Calvet, que mantiene una relación "permanente y continuada", con el ministerio de José Luis Ábalos, ha explicado que la situación financiera del transporte público se ha agravado con la pandemia del coronavirus y el estado de alarma, durante el cual el sistema se ha mantenido operativo pero con caídas de la demanda de hasta el 97% algunas semanas.

Ha afirmado que el déficit real a 31 de junio se ha situado en 225 millones de euros, muy cerca de las previsiones, si bien todo indica que el déficit de 500 millones que se preveía que arrastrara el transporte público hasta finales de año se rebaje a entre 350 y 400 millones, según el conseller, siempre que no se vuelvan a producir confinamientos.

Este déficit obliga a poner en marcha un mecanismo para compensar a los operadores, y Calvet ha explicado que está en conversaciones con la conselleria de Economía y Hacienda para ver los recursos que le pertenecen por este concepto de los fondos anunciados por el Estado.

Según cálculos del conseller, recibirá unos 130 millones por este concepto, una cifra inferior a la necesaria: "Se tiene que aumentar la cifra que el Ministerio ponga a disposición de las comunidades para compensar el déficit del transporte público".

Una vez la Conselleria reciba esta cantidad, la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona --administraciones que integran la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM)-- deberán ponerse de acuerdo para decidir su aportación y alcanzar así la compensación total a los operadores.

VIÑETA

Otro de los elementos que Calvet quiere que incluya la nueva Ley de Movilidad es la viñeta, un mecanismo de gestión de la red viaria de altas prestaciones que ayudaría al objetivo de ambientalización de las flotas de vehículos y del transporte público.

Preguntado por si la Generalitat se plantea aplicar la viñeta en las vías de su titularidad si el Estado rechaza la medida, Calvet ha contestado: "No nos gustaría tener que llegar a ese extremo, pero no lo descartamos".

"El Estado no pude rehuir tener que hablar y acordar cómo se gestionan las vías de altas prestaciones; por interés propio y porque así lo manda Europa", ha aseverado.

Para el conseller, no es sostenible el sistema actual, en que convive la gratuidad con peajes a la sombra y explícitos: "Hemos hecho los deberes y exigimos al Ministerio que haga los suyos y podamos implantar la viñeta lo más rápido posible. Nos hubiera gustado el 1 de enero de 2021, pero no será posible".

T-MOBILITAT

La pandemia también ha retrasado la T-Mobilitat, el nuevo sistema tarifario integrado basado en la tecnología de validación sin contacto que permitirá pasar de la banda magnética al chip, y cuyas pruebas piloto se preveían para abril y mayo de este año para que entrara en funcionamiento en enero.

"Estamos reconfigurando calendarios. Queremos que se aplique a lo largo de 2021 y estamos trabajando con SOC Mobilitat y los operadores para ver si será a finales del primer trimestre o el segundo trimestre", ha comentado.

RODALIES

Respecto a la renovación del contrato programa de servicios para Rodalies, después de que el acordado en 2013 no llegara a validarse por el Estado, Calvet ha dicho que "no habrá contrato programa mientras no haya un compromiso por parte del Estado de definir una relación respecto a Rodalies de igual a igual".

Ha recordado que el traspaso de Rodalies fue "incompleto e insatisfactorio" y la Generalitat quiere reabrirlo, pero a través de una relación directa con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y no como la actual, que es entre la Conselleria de Calvet y Renfe, el operador de Rodalies.

"Esta relación entre iguales nos permitirá definir las relaciones que luego tenemos con Adif en infraestructuras y con Renfe respecto al servicio. Si no hay este esquema, no habrá contrato programa con Renfe", ha asegurado.

De otro modo, ha dicho que sería "comenzar la casa por el tejado o continuar haciendo el tejado de una casa que no existe", ha finalizado.

