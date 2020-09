Danone se une a 'Marcas Waste Warrior' para combatir el desperdicio de alimentos

La iniciativa impulsada y coordinada por Too Good To Go reúne a empresas de distintos sectores

Danone se ha unido a la iniciativa 'Marcas Waste Warrior', impulsada y coordinada por la app dedicada a la lucha contra el desperdicio de comida Too Good To Go, que reúne a empresas de distintos sectores para abordar esta problemática creando conciencia en la sociedad y tomando acciones para evitarlo.

Según ha destacado la compañía este miércoles en un comunicado, un tercio de toda la comida que se produce en el mundo se desperdicia, generando "graves consecuencias" económicas, sociales y medioambientales.

Para combatir este problema se ha lanzado 'Marcas Waste Warrior', una comunidad de empresas que ofrecen "la fuerza de sus negocios para combatir el despilfarro de comida y sus consecuencias a la vez que se genera un impacto positivo para el planeta".

El consejero delegado de Danone, Paolo Tafuri, ha afirmado: "La lucha contra el desperdicio alimentario forma parte de nuestra visión como empresa. Tenemos un solo planeta y una sola salud, y es importante cuidar de ambos".

Para Tafuri, posicionarse contra el desperdicio alimentario "es también un paso fundamental para responder a las necesidades surgidas en el contexto Covid-19", y buscan sumar esfuerzos con otras compañías para inspirar, sensibilizar y empoderar a los consumidores y la sociedad en general.

El director de Too Good To Go en España, Oriol Reull, ha destacado que, con 'Marcas Waste Warrior' y gracias al apoyo de grandes marcas como Danone, quieren transformar las prácticas actuales hacia un sistema alimentario y de consumo "más eficiente y sostenible".

El punto de partida de esta iniciativa es la declaración 'Por un planeta sin desperdicio de alimentos' que ya ha sido firmada por Danone y a la que ya se han sumado 11 grandes marcas del sector como Unilever, Carrefour, Oxfam Intermón, Heura, Alcampo, Accor, Puratos, Sodexo, MasyMas y URW.

Las empresas se comprometen, en esta declaración, a trabajar, de la mano de Too Good To Go, en la realización de acciones e iniciativas externas e internas para evitar el desperdicio de alimentos, así como en la creación de campañas y acciones para concienciar y sensibilizar a la sociedad y a sus propios empleados.

Se basa en cuatro pilares fundamentales: inspirar y sensibilizar sobre el problema, las causas y consejos para ponerle solución; formar y empoderar a los empleados; desarrollar acciones propias que combatan el desperdicio de alimentos de forma directa, y participar y dar apoyo a las campañas de concienciación de Too Good To Go.