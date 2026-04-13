David Lucas defiende la responsabilidad pública y privada con la vivienda: "Debemos dar soluciones"

Lucas en el acto inaugural de la Capital Mundial de la Arquitectura de Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, ha defendido la responsabilidad que tienen tanto el sector público como el privado con la crisis de la vivienda: "Todos podemos y debemos dar soluciones al problema que tenemos delante".

Lo ha dicho en el acto inaugural de la Capital Mundial de la Arquitectura, que Barcelona ostenta este 2026 y que, según él, representa la "pujanza de la ciudad", junto a la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, y el alcalde de Barcelona Jaume Collboni.

Lucas ha confiado en que la Capitalidad "sirva de escenario para debatir, analizar y poner de manifiesto los grandes problemas existentes" con la vivienda en España y Europa, así como para afianzar las apuestas de futuro en el ámbito del urbanismo y la transición ecológica.

En este sentido, ha afirmado que los objetivos del evento "enlazan perfectamente" con las propuestas del Gobierno, poniendo la arquitectura al servicio de la ciudadanía en la elaboración de proyectos sólidos y transformadores que afronten los problemas que se han ido arrastrando desde hace años.

GONTHIER Y ELOUNDOU

En el acto también han intervenido en formato vídeo la presidenta de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA), Regina Gonthier, y el director de Patrimonio Mundial de la UNESCO, Lazare Eloundou, que han reivindicado la importancia de Barcelona en la historia de la arquitectura.

Por su parte, Gonthier ha celebrado que la Capitalidad dejará una huella tangible en la ciudad, no solo con su "excelente programa", sino a través de varias iniciativas arquitectónicas lideradas por el consistorio, como la remodelación de medianeras.

Finalmente, Eloundou ha asegurado que durante los 10 meses que dure la Capitalidad, cada uno de ellos centrado en uno de los distritos que conforman la ciudad, la capital catalana se convertirá en un "foro global" sobre el papel, retos y oportunidades de la arquitectura en el presente y el futuro.