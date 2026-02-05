Una delegación de la ACM visita regiones italianas para conocer su gestión de residuos textiles

La presidenta de la ACM, Meritxell Budó, encabeza una delegación de la entidad en regiones de Italia para conocer su gestión de residuos textiles
Publicado: jueves, 5 febrero 2026 12:48
BARCELONA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de la Associació Catalana de Municipis (ACM), encabezada por su presidenta, Meritxell Budó, ha visitado del 1 al 4 de febrero las regiones italianas de la Toscana y la Emilia-Romana para conocer su gestión de residuos textiles y poder trasladarla al mundo local catalán.

En un comunicado este jueves, la entidad ha explicado que este viaje buscaba apoyar a los ayuntamientos en "su transición hacia modelos más sostenibles, innovadores y eficientes", en materias como la economía circular, la reutilización y la gestión de residuos.

Budó ha destacado el papel de los municipios en la transición hacia una economía circular y el reto de la gestión de los residuos textiles: "Es imprescindible que el mundo local disponga de experiencias reales, contrastadas y transferibles", ha afirmado.

La delegación visitó la ciudad de Lucca, donde conocieron el funcionamiento de la empresa municipal encargada de la gestión integral de los residuos y se reunieron con su alcalde, Mario Pardini.

También fueron a Prato a visitar el Textile Hub, un "espacio de innovación, investigación y producción que se ha convertido en un modelo en la reutilización y reciclabilidad de materiales", y mantuvieron reuniones con responsables de sostenibilidad e innovación urbana de Reggio Emilia, donde también visitaron el centro de innovación Caffarri.

En Bolonia les recibió el alcalde Matteo Lepore y visitaron Re-use, un espacio para establecimientos y comercios sobre reciclaje y segunda vida de productos, y en Florencia se reunieron con la vicealcaldesa y responsables de medio ambiente y visitaron el centro de control de residuos urbanos Alia Servizi Ambientali.

