Los delitos en Barcelona bajan un 6,1% en 2025 respecto al año anterior y la mayoría fueron hurtos

El alcalde Jaume Collboni, la consellera Núria Parlon, el t.alcalde Albert Batlle, el director general de Mossos Josep Lluís Trapero y delegado del Gobierno Carlos Prieto, durante una reunión de la Junta Local de Seguridad, a 13 de febrero de 2026 - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Barcelona ha registrado en 2025 169.022 delitos --87.321 de los cuales hurtos-- lo que supone un descenso del 6,1% respecto a los 180.097 al año anterior, según han anunciado el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la consellera de Interior, Núria Parlon, en una rueda de prensa tras la Junta Local de Seguridad celebrada este viernes.

Al encuentro también han acudido el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle; el director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero; el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto; el comisario jefe de Mossos, Miquel Esquius; la comisaria jefa de la Región Policial Metropolitana de Barcelona, Montserrat Estruch y el jefe de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez.

Durante el año pasado se han producido 793.673 actuaciones (un 4,7% más) y se han realizado 29.833 detenciones, un 4,7% más respecto a las 28.487 de 2024; se han investigado penalmente a 49.215 personas, 1.705 menos que en 2024 (-3,2%) y se han llevado a cabo un total de 6.207 dispositivos (un 0,8% menos), donde se han identificado a unas 400.343 personas (un 15,5% más).

El delito más denunciado en la capital catalana sigue siendo el hurto, ya que en 2025 se registraron 87.321, un 7,6% menos que en 2024; de hecho, más de la mitad de los delitos en Barcelona son hurtos, de los cuales el 40% se llevan a cabo en espacio público, el 33,6% en un establecimiento y el 21,8% en los transportes.

MULTIRREINCIDENCIA

En 2025 se detectaron 470 multirreincidentes que fueron detenidos 4.001 veces por 9.726 hechos penales imputados, la mayoría de ellos hurtos y robos con violencia o intimidación (un 63,1%).

Sobre este tema, la policía catalana desplegó en abril el Pla 'Kanpai', dispositivos que se han realizado en todo Catalunya para detener a multirreincidentes, si bien en Barcelona y su área metropolitana se han llevado a cabo 8, en los que se registraron 251 detenciones y 118 investigados.

La comisaria Estruch ha explicado que de los 5 multirreincidentes detectados por los mossos, con más de 350 antecedentes en total, 4 de ellos ya han ingresado en prisión, por lo que ha puesto en valor la coordinación con la judicatura para conseguir poder condenarlos y que "estén algún tiempo fuera de circulación".

Al preguntársele por su desplazamiento en la ciudad hacia otras zonas, Estruch ha respondido que son delincuentes que "buscan la oportunidad", y ha ejemplificado que durante la celebración de congresos como el Mobile World Congress (MWC) pueden actuar en Barcelona por este motivo.

ROBOS

En cuanto a los robos con violencia e intimidación, estos ocupan un 7,6% sobre el total de delitos en Barcelona y han aumentado un 0,5% respecto a 2024.

Sobre ellos, se han producido 3.802 detenciones sobre un total de 2.340 personas diferentes (un 13,8% más de detenciones) y los mossos indican que el perfil del autor que comete dichos robos actúa solo, en el espacio público y sin armas, ya que con un tirón (sin causar lesiones a la víctima), se lleva el móvil o la cartera; concretamente, el 4,1% son menores y el 14,7% mayores de 65 años.

AGRESIONES SEXUALES, VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

En 2025 se registraron 1.179 delitos de agresión sexual, un 4,4% más que en 2024, un dato que Estruch ha vinculado al hecho de que "se denuncie más", y se atendió a 4.679 víctimas en el Sistema Integral d'Atenció a les Víctimes (SIAV), un 14% menos que en 2024; sin embargo, han aumentado un 2% las órdenes de protección (2.784) y un 4% el seguimiento a víctimas (3.326).

El SIAV atiende a todas las víctimas de violencia doméstica y de género, matrimonios forzados, mutilación genital femenina, violencias sexuales o delitos de odio y discriminación.

En cuanto a violencia de género, los delitos en general se han reducido un 4,8%: los delitos de amenazas un 20,3% y los delitos de maltrato o violencia habitual en el ámbito del hogar un 6,8%; sin embargo, han aumentado los delitos de quebrantamiento de condena con resolución judicial un 14,7% y se han producido dos homicidios en este ámbito.

En el ámbito de la violencia doméstica, mientras que las coacciones se han reducido un 11,7%, los quebrantamientos de condena han aumentado un 3,2%, las amenazas un 2,6% y los maltratos un 1,7%, y se ha producido un homicidio.

PUNTOS DE VENTA DE DROGA

El año pasado hubo 210 personas detenidas por delitos de salud pública y se han desactivado 165 puntos de venta de drogas, entre los que se han intervenido 472 kilos de cogollos de marihuana, 345 kilos de hachís, 9.018 plantas de marihuana, 75,5 kilos de MDMA, 13,1 de metanfetamina, 16,7 de ketamina, 7 de cocaína, 1,24 de Tusi o cocaína rosa, 550 gramos de crack y 580 gramos de heroína.

En este ámbito también se han recuperado 57 domicilios que se han tapiado o devuelto a sus legítimos propietarios.

Por su parte, Policía Nacional incautó 2,37 toneladas de cocaína, casi 9,93 toneladas de hachís y más de 600 kilos de MDMA, así como 722 litros de esta droga líquida.

POLICÍA NACIONAL Y GUARDIA CIVIL

En cuanto a la colaboración con otros cuerpos, Policía Nacional detuvo a 812 personas por infracciones penales, 418 reclamados por diferentes órganos judiciales y 982 detenidos por extranjería, que suman un total de 2.212 detenciones, además de 243 expulsiones de extranjeros con "conductas graves".

Finalmente, la Guardia Civil ha registrado 4 detenciones en la capital catalana en el ámbito del terrorismo yihadista y apoyo logístico y financiación, tres de las cuales vinculadas a Hezbolá en una investigación con derivadas en Reino Unido, Francia y Bélgica.