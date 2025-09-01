Demuestran que los grupos de apoyo reducen el estrés en cuidadores de personas con demencia precoz

BARCELONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de Ace Alzheimer Center Barcelona ha demostrado que los grupos de apoyo diseñados específicamente para parejas de personas con demencia precoz --antes de los 65 años-- reducen el estrés emocional, especialmente en los casos más severos.

Publicado en la revista 'Dementia', ha analizado la experiencia de 77 cuidadores que participaron en grupos de apoyo organizados por Ace Alzheimer Center durante 7 años, y evaluó el impacto emocional antes y después de la intervención, informa en un comunicado este lunes.

Los resultados mostraron que los cuidados con más nivel de estrés inicial tuvieron una mejora "estadísticamente significativa" después de la intervención.

Durante el seguimiento, los investigadores identificaron tres fases comunes en la evolución de las sesiones grupales: una primera centrada en entender la enfermedad y su diagnóstico; otra enfocada en compartir estrategias para la gestión del día a día; y otra donde los cuidadores pudieron expresar sus necesidades y emociones.

La investigación también destaca el contexto de los cuidadores: el 45,5% de participantes eran mujeres con una edad media de 55 años y el 54,5% eran hombres con una media de 63 años; un 32,5% tenían hijos menores a su cargo y el 45,5% continuaba trabajando durante el proceso de cuidado.

Otro hallazgo fue el retraso en el diagnóstico, ya que en muchos casos los síntomas se confundieron durante años con depresión, ansiedad o estrés laboral; y el 93,5% de los participantes dice que desea continuar después de finalizar el programa.