Denunciada una empresa por querer arrancar olivos protegidos en Santa Bàrbara (Tarragona)

Un olivo monumental protegido - MOSSOS

TARRAGONA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra denunciaron el pasado 5 de diciembre a una empresa propietaria de una finca agrícola en Santa Bàrbara (Tarragona) por presuntamente querer arrancar olivos monumentales protegidos, informan en un comunicado este lunes.

La investigación se inició tras diversas informaciones que alertaban de que en una explotación agrícola se estaban preparando para extraer olivos con la finalidad de comercializarlas fuera del país, ya que el precio que recibe el campesino por estos árboles es inferior al valor que alcanzan en los mercados europeos, donde se venden por precios más altos.

De hecho, los olivos monumentales tienen una protección especial, y entre otras medidas, no se permite la extracción del lugar donde están plantados, y los agentes constataron estas irregularidades, para posteriormente ponerlo en conocimiento de la conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat.