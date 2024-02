La denunciante de Dani Alves, satisfecha por la sentencia condenatoria: "Por fin me han creído"

Su abogada cree que "debería recurrirse" por incluir una atenuante y lo valorará con su clienta



BARCELONA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La abogada Ester García, que representa a la denunciante de Dani Alves, ha afirmado que su clienta está satisfecha con la sentencia condenatoria de este jueves y que sus palabras al recibirla han sido: "Por fin me han creído".

"Inició el procedimiento diciendo 'No quiero denunciar, no me van a creer', y sus palabras han sido al recibir la sentencia 'Por fin me han creído'. Para mí esto es un éxito personal de ella", ha dicho García en declaraciones a los periodistas para valorar la sentencia que ha condenado a Alves a cuatro años y medio de prisión por agresión sexual.

Preguntada por si recurrirán la sentencia, ha indicado que debe valorarlo con su clienta, pero cree que "desde un punto de vista jurídico debería recurrirse", y ha rechazado adelantar los motivos que esgrimirá ante el tribunal.

Sí ha criticado la atenuante por reparación del daño que ha aplicado la sentencia por la consigna de 150.000 euros que hizo Alves a modo de indemnización antes del juicio, que cree que no debería aplicarse: "Nos preocupa un poco que se transmita a la sociedad el hecho de que las personas que puedan tener una capacidad económica importante puedan ver reducida su pena si pueden consignar una cantidad importante".

UNA PENA BAJA EN UNA SENTENCIA EJEMPLAR

García ha criticado que la pena es mínima y considera que "no se legitima ni se puede legitimar con la última reforma del Código Penal que ha habido sobre esta materia, la denominada ley de 'solo sí es sí'", y ha insistido en que la reforma penal hubiera permitido una pena más elevada.

"Para mí es una pena baja, en este despacho profesional se llevan muchísimos casos de violencia sexual y es la pena más baja que hemos tenido en más de 20 años", ha criticado, y ha afirmado que para ella y su clienta el objetivo siempre ha sido una pena mayor y menos indemnización.

La abogada ha valorado que la sentencia es "muy contundente en cuanto al elemento del consentimiento", y la ha calificado de pionera y ejemplar en cuanto a este concepto que desarrolla la ley de 'solo sí es sí'.