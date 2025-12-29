Desactivada la emergencia por mal estado del mar en Barcelona tras el paso del temporal

Archivo - Vista del oleaje en la playa de la Barceloneta, en una imagen de archivo. - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha desactivado este lunes el Plan Básico de Emergencia Municipal por mal estado del mar tras el paso del temporal por la ciudad, que hizo activar la alerta el miércoles pasado.

Durante el episodio, la fuerza de las olas ha provocado turbidez del agua, acumulación de basura vegetal, troncos, ramas y arena en las zonas de paseo, que los servicios municipales están retirando para recuperar la normalidad, indica el consistorio en un comunicado.

Este plan se activa en fase de alerta cuando pueden darse con una probabilidad de más del 30% de oleadas superiores a los 2,5 metros, por lo que el litoral de la ciudad sufre los efectos del mal estado del mar y éste pueda ser un peligro para las personas o para el mobiliario.