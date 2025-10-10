Desalojan la antigua nave fabril La Escocesa, en el barrio del Poblenou de Barcelona

BARCELONA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Urbana de Barcelona, con el apoyo de los Mossos d'Esquadra, está llevando a cabo el desalojo de la antigua nave fabril La Escocesa, en el barrio del Poblenou de Barcelona, este viernes por la mañana, han confirmado fuentes del Ayuntamiento a Europa Press.

Según ha avanzado TV3, la nave --ubicada en la calle Pere IV, 345-- está habitada y se desaloja después de que los Bombers de Barcelona determinaran que la estructura sufre daños "graves" y supone un peligro para las personas que viven en el interior.

El Ayuntamiento de la capital catalana ha activado los servicios sociales a través del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB).