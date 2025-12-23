Desalojan del colegio Ventura de Badalona (Barcelona) a exocupantes del B9

Un hombre increpa a los los Mossos d'Esquadra que trabajan en el desalojo del B9 de Badalona, a 17 de diciembre de 2025, en Badalona, Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

23 Dic.

Un grupo de personas, desalojadas del antiguo instituto B9 de Badalona (Barcelona) la semana pasada, han intentado entrar en el colegio Ventura de la localidad este martes a mediodía, pero la Guàrdia Urbana (GUB) del municipio se lo ha impedido expulsándolos.

Lo confirman fuentes municipales a Europa Press, que detallan que un grupo ha saltado para intentar ocuparlo, pero la policía municipal los ha desalojado, con el apoyo de agentes de orden público de los Mossos d'Esquadra, que sobre las 15.15 horas blindan los accesos para evitar que se repita su intento.

Este lunes se llevó a cabo una concentración de apoyo a los desalojados del B9 y otra en contra de su presencia ante el albergue municipal Can Bofí Vell, donde un cordón de los mossos separó a ambos grupos.