Desalojan la primera línea de viviendas en Torre Baró (Barcelona) por el incendio en Collserola

Centre de Comandament Avançat de Bombers en la zona del incendio.
Centre de Comandament Avançat de Bombers en la zona del incendio. - PROTECCIÓ CIVIL
Europa Press Catalunya
Publicado: martes, 25 agosto 2026 19:15
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BARCELONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los equipos de emergencia han comenzado a desalojar la primera línea de viviendas más cercana a la zona forestal en el barrio de Torre Baró de Barcelona tras el incendio declarado la tarde de este martes.

Los edificios corresponden a las calles de Castellví y de Lliçà, según han explicado fuentes del Ayuntamiento de Barcelona a Europa Press.

El incendio afecta a unas 35 hectáreas del Parc Natural de la Serra de Collserola, según datos provisionales, apuntan Agents Rurals en un mensaje en 'X'.

Protecció Civil ha enviado a lo largo de la tarde 2 Es-alert para confinar a la población de Torre Baró y de Ciutat Meridiana, así como para que el resto de ciudadanos no se acerquen a la zona del incendio.

Debido al fuego, los trenes de Rodalies no realizan parada en la estación de Torre Baró, ni los del Metro en Torre Baró-Vallbona ni en Ciutat Meridiana.

Asimismo, se han anulado 25 paradas en las líneas V27, 27, 47, 182 y 227 de Bus, que finalizan su servicio antes de llegar a Collserola.

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