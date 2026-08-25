Desalojan la primera línea de viviendas en Torre Baró (Barcelona) por el incendio en Collserola

Centre de Comandament Avançat de Bombers en la zona del incendio. - PROTECCIÓ CIVIL

BARCELONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los equipos de emergencia han comenzado a desalojar la primera línea de viviendas más cercana a la zona forestal en el barrio de Torre Baró de Barcelona tras el incendio declarado la tarde de este martes.

Los edificios corresponden a las calles de Castellví y de Lliçà, según han explicado fuentes del Ayuntamiento de Barcelona a Europa Press.

El incendio afecta a unas 35 hectáreas del Parc Natural de la Serra de Collserola, según datos provisionales, apuntan Agents Rurals en un mensaje en 'X'.

Protecció Civil ha enviado a lo largo de la tarde 2 Es-alert para confinar a la población de Torre Baró y de Ciutat Meridiana, así como para que el resto de ciudadanos no se acerquen a la zona del incendio.

Debido al fuego, los trenes de Rodalies no realizan parada en la estación de Torre Baró, ni los del Metro en Torre Baró-Vallbona ni en Ciutat Meridiana.

Asimismo, se han anulado 25 paradas en las líneas V27, 27, 47, 182 y 227 de Bus, que finalizan su servicio antes de llegar a Collserola.