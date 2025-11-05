Detectan la medusa Cassiopea andromeda en Almería, el hallazgo "más occidental" en el Mediterráneo

El registro de esta especie confirma que las condiciones ambientales del Mediterráneo occidental comienzan a ser favorables para especies de origen tropical - ALEJANDRA PÉREZ - ICM

BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por investigadores del Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) ha confirmado el primer registro de la medusa tropical Cassiopea andromeda en aguas de Almería, lo que constituye el hallazgo "más occidental" de esta especie en el mar Mediterráneo.

Publicado en la revista 'Environmental Management', la investigación ha sido posible con la colaboración del centro de buceo Aquatours Almería a través de la plataforma de ciencia ciudadana marina Observadores del Mar, informa el ICM en un comunicado este miércoles.

El descubrimiento se produjo a raíz de la alerta inicial de buceadores locales, que comunicaron sus observaciones a través del proyecto Alerta Medusas de la plataforma Observadores del Mar.

El equipo del ICM coordinó un seguimiento continuado en colaboración con el centro Aquatours Almería, que durante 15 meses documentó la presencia de la medusa en la zona de Aguadulce, y durante este periodo se recogieron 12 muestras biológicas que fueron analizadas genéticamente para confirmar la identidad de la especie.

Los resultados muestran que la población de C. andromeda observada en Almería podría tratarse de un "asentamiento estable" en la zona: las observaciones a lo largo de más de un año revelaron la presencia continuada de individuos de distintos tamaños, lo que sugiere procesos de reproducción y crecimiento de la población.

La primera autora del artículo, Macarena Marambio, afirma que la implicación del centro de buceo ha sido "clave para detectar y seguir la evolución de esta especie en la zona, demostrando cómo la colaboración entre la comunidad científica y la ciudadanía puede aportar datos valiosos para la investigación marina".