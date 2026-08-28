Detienen a un hombre y desmantelan un cultivo de 913 plantas de marihuana en Vidreres (Girona)

Plantaciones de marihuana en una vivienda en Vidreres (Girona) - MOSSOS D'ESQUADRA

GIRONA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 26 de agosto a un hombre de 24 años en una casa de Vidreres (Girona) donde encontraron 913 plantas de marihuana, y ha pasado a disposición judicial, han informado en un comunicado este viernes.

La investigación empezó a finales del mes de julio, cuando los Mossos sospecharon de una posible plantación de marihuana en una vivienda de la urbanización 'Aiguaviva Parc' de Vidreres, donde también encontraron ventiladores, extractores y aires acondicionados para el cultivo de la droga.

La vivienda tenía una conexión eléctrica ilegal, por lo que existía defraudación de fluido eléctrico, con un perjuicio de 37.852 euros según datos de la compañía eléctrica.