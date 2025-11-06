El DHub explora en una muestra la evolución desde el art déco de 1925 hasta el diseño actual

BARCELONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Disseny Hub Barcelona (DHub) acoge, desde este viernes 7 de noviembre hasta el 25 de enero, la muestra 'Art (D)éco 1925-2025' que confronta la cultura material de los años 20 con la eclosión del art déco y la industrialización de los bienes de consumo, y la actualidad marcada por la crisis climática y la geopolítica.

Comisariada por el FAD (Foment de les Arts i del Disseny) y el arquitecto Pedro Azara, la exposición encara dos épocas separadas por un siglo y "aparentemente enfrentadas entre sí, definidas por la transición histórica que encarnan", informa el DHub en un comunicado este jueves.

El FAD presenta esta exposición con motivo del centenario de su participación en la Exposición Internacional de las Artes Decorativas e Industriales Modernas de París de 1925, donde llevó una selección de las artes decorativas catalanas, que fue "elogiada y premiada".

Con esta exposición, 100 años después, el FAD conmemora aquel hito seleccionando 200 objetos y proyectos que definen la cultura material de la actualidad: productos que se consumen y habitan en el día a día, y que explican la manera actual de "entender el mundo".

Está formada por tres bloques y el primero es una introducción a la participación del FAD en la Exposición Internacional de las Artes Decorativas e Industriales Modernas de París de 1925, con fotos y piezas de la muestra de los artistas catalanes.

A continuación, en una sala se confrontan los objetos de los dos mundos, el de 1925 y el de 2025: en el punto medio un letrero informa qué mitad corresponde a cada época y los contenidos se organizan de manera simétrica, facilitando que el visitante tenga por delante lo que "está por venir" y detrás lo que ha hecho llegar hasta ahí.