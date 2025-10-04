El digital de 3Cat 'Eva' estrenará este domingo la tercera temporada del dating show 'Clímax'

BARCELONA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El canal digital de 3Cat 'Eva' estrenará este domingo la tercera temporada del dating show 'Clímax', con doble emisión semanal, plató renovado y una mecánica de citas con novedades.

Los nuevos capítulos se estrenarán el domingo 5 y el martes 7, con Gerard Querol 'Gerry' y Carla Junyent al frente, informa la productora La Bombilla Media en un comunicado.

La principal novedad es la mecánica de las citas (que se podrán ver cada martes en el canal de Eva en YouTube y en la plataforma 3Cat): este año, la voz será la única arma de seducción, y cada semana una persona protagonista conocerá a dos pretendientes a través de dos hilos telefónicos, sin verlos.

Los aspirantes tendrán el apoyo de 'Gerry' y Carla Junyent, que defenderán cada uno a su candidato para conseguir que sea el escogido, y un 'cupido VIP' ayudará a la persona protagonista a conocer a los pretendientes y decidir con quién quiere hacer 'match'.

El casting para participar sigue abierto a jóvenes de 18 a 30 años, que pueden inscribirse en el formulario disponible en la web www.climax.cat.