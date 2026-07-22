La Diputación de Barcelona cuida de 2.853 kilómetros de camino forestal para prevenir incendios

Obras de mantenimiento en un camino forestal de Sant Llorenç Savall (Barcelona) - MONTSERRAT SALA - DIPUTACIÓ DE BARCELONA

BARCELONA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona hace el mantenimiento de 2.853 kilómetros de caminos forestales en la provincia para garantizar el acceso de los equipos de extinción durante los incendios forestales, han informado en un comunicado este miércoles.

La corporación ha destinado este año 5,28 millones de euros al mantenimiento y consolidación de la red, que afecta a los caminos forestales de 275 municipios (3,28 millones a la prevención de incendios forestales y 2 millones a 72 ayuntamientos para facilitar la movilidad de vehículos de extinción).

El mantenimiento de la red, a través del programa de infraestructuras territoriales de prevención de incendios forestales (PPI), es obligatorio para todos los municipios considerados de alto riesgo de incendio forestal y "necesario" para que los equipos de extinción lleguen a tiempo.

Los caminos forestales se revisan cada tres o cuatro años con posibilidad de hacerlo antes si procede.

3 PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS

El mantenimiento de los caminos forma parte de la acción colectiva de la Oficina Técnica de Prevención Municipal de Incendios Forestales y Desarrollo Agrario (OTPMIFDA), que se despliega a través de tres programas complementarios que se añaden al del PPI.

Estos son el plan de información y vigilancia (PVI), que se ocupa de la concienciación ciudadana y la vigilancia activa; el programa de restauración y mejora forestal (RMF), que reduce la carga de combustible en el bosque; y el de protección de urbanizaciones (PPU), que blinda los núcleos habitados en contacto con el espacio forestal.

Durante el 2025, el PPI entregó 43 planes municipales de prevención de incendios forestales a 275 ayuntamientos, que contaron con los fondos de prestación para la conservación de caminos y puntos de agua, los cuales también financiaron el mantenimiento de 2.667 kilómetros de caminos.