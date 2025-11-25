La Diputación de Barcelona empieza a formar sus primeros técnicos especializados en datos e IA

Sesión de apertura de la formación de técnicos de la Diputación en IA, en el Museu Marítim de Barcelona este martes - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha empezado este martes la formación de sus primeros técnicos especializados en datos e inteligencia artificial (IA), por la que unas 50 personas cursarán dos microcredenciales de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Los participantes pasarán por un primer curso sobre fundamentos de este tipo de tecnología en la Administración y a continuación podrán escoger entre una formación específica para perfiles más técnicos u otra para perfiles estratégicos o de mando, indica la Diputación en un comunicado.

De este modo, el ente supramunicipal avanza en su objetivo de desplegar territorialmente y con la máxima eficiencia posible el uso de la IA y la gestión de los datos en las administraciones locales de la demarcación, en este caso, formando a algunos de sus trabajadores.