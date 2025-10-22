La Diputación de Barcelona expone en Municipàlia su despliegue de la inteligencia artificial local

La Diputación de Barcelona ha participado en la Fira Municipàlia para presentar su despliegue de de la intelgiencia artificial local. - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

La corporación presenta el servicio Municipi360 y el ecosistema Local.IA en Lleida

LLEIDA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha explicado este miércoles en la Fira Municipàlia de Lleida cómo impulsa el despliegue de la inteligencia artificial (IA) en el mundo local a través del servicio Municipi360 y el ecosistema Local.IA.

En un comunicado, la corporación ha detallado que la presentación se ha hecho en una sesión conjunta con la Diputación de Lleida en el recinto ferial, donde se celebra la Fira de Serveis i Equipaments per a Municipis del 21 al 23 de octubre.

El jefe del Gabinete de Innovación, Integridad y Transformación Digital Local, Josep Miquel Salgado, ha explicado que Municipi360 es un servicio integral de apoyo y asistencia local diseñado "para acompañar a los entes locales en el despliegue de la IA de manera responsable y ética".

Salgado ha destacado que Municipi360 sitúa a la ciudadanía en el centro de su acción y ha defendido que el uso de la inteligencia artificial debe basarse "en una visión de territorio y en la cohesión territorial", recordando que en la provincia de Barcelona conviven el municipio más grande y el más pequeño de Catalunya.

El servicio, impulsado por el Área de Buen Gobierno, Asistencia Local y Cohesión Territorial, ofrece herramientas en ámbitos como gobierno abierto, servicios digitales, orientación en la gestión de datos, soluciones basadas en IA, formación y sensibilización, con el objetivo de asegurar administraciones "innovadoras, eficientes e íntegras".

DESPLIEGUE LOCAL DE LA IA

La Diputación ha recordado que Municipi360, que ha recibido dos galardones en 2025, se dirige a ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, consejos comarcales, entidades descentralizadas y mancomunidades, para garantizar que ningún municipio quede atrás en la transformación digital.

Dentro de este marco, el ecosistema Local.IA agrupa leyes, modelos y recursos para aplicar la IA de forma ética, basándose en normas UNE y la metodología DAMA, y está vinculado al Espacio de Datos del Mundo Local, que coordina el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya.