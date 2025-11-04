La Diputación de Barcelona formará equipos técnicos locales especializados en IA y datos

BARCELONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona formará a partir de este noviembre personal técnico municipal especializado en Inteligencia Artificial (IA) y en gobierno del dato a través de microcredenciales universitarias en colaboración con la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).

En un comunicado este martes, la institución ha explicado que el objetivo es crear equipos específicos para la implantación de la IA en los entes locales de la provincia.

El diputado de Innovación Digital Antoni Vélez ha afirmado que la función de la IA pública "no es pensar en vez de las administraciones, si no acompañarlas para poder tomar mejor las decisiones y dar mejor servicio a las personas".