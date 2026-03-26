La Diputación de Barcelona invertirá 25 millones hasta 2028 para más de 100 proyectos de renovables

El diputado de Acción Climática de la Diputación de Barcelona, Marc Serra - EUROPA PRESS

BARCELONA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno de la Diputación de Barcelona ha aprobado este jueves la tercera convocatoria de su programa 'Renovables 2030', que tiene como objetivo financiar proyectos de transición energética de los ayuntamientos de la demarcación, que tendrá un presupuesto de 25 millones de euros para los años 2026 y 2027 y se prevé que puedan financiar más de un centenar de proyectos.

Cada ayuntamiento puede presentar más de un proyecto, y puede recibir un máximo de 1,2 millones de euros: "Con 1,2 millones se pueden realizar muchos proyectos, por ejemplo, en fotovoltaica 8 o 10 cada ayuntamiento. Con estos 25 millones de euros fácilmente podemos ir al centenar de proyectos", ha explicado el diputado de Acción Climática, Marc Serra, en una rueda de prensa este martes.

Este programa surgió en 2021 a raíz de la emergencia climática declarada en 2019, que se acentuó en 2022 por la subida del precio de la electricidad en el marco del contexto geopolítico marcado por la guerra en Ucrania, y contó con 120 millones en su primera edición (2022-2024) y 56 millones en su segunda (2024-2026).

Según Serra, se trata de un programa de éxito y muy bien valorado por los municipios, que toma especial relevancia en el momento actual en que se ha de reforzar la soberanía energética: "Damos un escudo a los ayuntamientos para que sean mucho menos dependientes de los dictados de los Trump, Netanyahu o Putin, y que la geopolítica y volatilidad actual no afecte a los ayuntamientos de nuestra demarcación y a su ciudadanía".

Además de los efectos positivos para reducir los efectos del cambio climático, ha explicado, permite mejorar las condiciones económicas de los municipios "generando ahorros económicos muy significativos".

NOVEDADES EN LA CONVOCATORIA

Esta tercera edición, a pesar de contar con un presupuesto menor por las "reglas fiscales" a las que está sometida la Diputación en este mandato, ha argumentado Serra, se incluyen nuevas líneas de actuación para financiar bombas de calor y sistemas de almacenamiento de energía eléctrica.

"Nos debe permitir electrificar los consumos térmicos y que los equipamientos municipales, sean piscinas, pabellones, bibliotecas, oficinas de los ayuntamientos, puedan retirar las calderas de gas o de gasoil, que tienen unos consumos económicos mucho más altos, por diferentes tecnologías", como bombas de calor o geotermia e hidrotermia.

Se suman a las actuaciones para instalar plantas fotovoltaicas y puntos de recarga de vehículos eléctricos y mejoras en el alumbrado público, que ya se incluían en anteriores convocatorias.

Se podrán ejecutar entre 2026 y 2027, y se pueden acoger a ellas los ayuntamientos de la provincia de Barcelona, pero también consejos comarcales, consorcios y mancomunidades con competencias en gestión de residuos o de los recursos hídricos.

Las subvenciones están condicionadas a que el ahorro económico que suponga para las administraciones esta instalación de renovables se reinvierta en otras políticas climáticas, generando así con este programa un "efecto bola de nieve" de inversión en este tipo de políticas por parte de las administraciones beneficiadas.

BALANCE DEL PROGRAMA

Serra ha hecho balance de las dos anteriores convocatorias, que junto a esta tercera suman un total de 201 millones de euros subvencionados, que han financiado 913 proyectos de energías renovables en 188 municipios de la demarcación.

Todo ello ha supuesto un ahorro económico anual de 32,7 millones de euros en el conjunto de las administraciones beneficiadas, además de un ahorro de 75.800 toneladas de emisiones de CO2 por la producción energética de hasta 182 GWh al año con este tipo de energías.

Las principales inversiones del programa se han destinado a equipamientos deportivos, por su alto consumo energético, pero también a equipamientos culturales, biblioteca, centros cívicos, oficinas y, especialmente, a escuelas e institutos.