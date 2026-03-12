La Diputación de Barcelona lanza una campaña contra las 'fake news' para combatir la desinformación

Campaña 'Detecta les fake de les news i trenca la cadena' de la Diputación de Barcelona - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha lanzado la campaña 'Detecta les fake de les news i trenca la cadena' para luchar contra la desinformación y "alertar del riesgo de compartir contenidos sin contrastar o directamente falsos".

Así lo ha informado la Diputación en un comunicado este jueves en el que ha explicado que también da a conocer recursos para detectar noticias falsas, "especialmente entre los colectivos más vulnerables ante la desinformación".

La iniciativa, que incluirá una acción especial en el Saló de l'Ensenyament, aporta consejos en esta temática, como por ejemplo investigar sobre la fuente, buscar la fecha real, utilizar herramientas de verificación y "sobre todo no compartir ninguna información si no se sabe que es verdadera".