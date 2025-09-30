La Diputación de Barcelona y Pimec inauguran la 9 edición de Comerç21 para microempresas

BARCELONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona y Pimec han inaugurado la 9 edición del programa Comerç21, dedicado a fortalecer las microempresas del sector comercial y servicios para conseguir un comercio de proximidad "competitivo y resiliente".

De las 50 empresas que participarán, 13 son del Baix Llobregat, 8 del Maresme, 7 del Vallès Occidental, 5 del Barcelonès, 4 del Anoia, 4 del Vallès Oriental, 3 del Garraf, 2 de Osona, 2 del Berguedà, 1 del Alt Penedès y otra del Bages, explica un comunicado este martes.

Durante el programa, asistirán a una primera fase de diagnóstico para identificar puntos de mejora; tras definir una hoja de ruta, iniciarán la fase de ejecución y 6 meses después de terminar el proyecto, se realizará un seguimiento.

Durante la presentación de la nueva edición, la diputada de Comercio y Consumo de la Diputación, Olga Serra, sostuvo que el "éxito del proyecto muestra no solo el interés creciente por el programa y acierto del diseño, sino también la vitalidad y potencial del tejido comercial" de Barcelona.

Por su parte, la directora de Pimec Comerç, Pilar Mínguez, destacó que Comerç21 se ha "consolidado como una herramienta clave para acompañar a las pequeñas y medianas empresas del sector en su crecimiento y transformación".