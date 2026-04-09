La Diputación de Barcelona premiará la tarea y los proyectos de innovación de 11 ADF el 9 de mayo

Miembros de la Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona celebrará el próximo 9 de mayo la gala de los XXIX Premis de Prevenció d'Incendis Forestals en los que se reconocerán los proyectos de innovación y sensibilización de las Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) de la provincia, con un jurado formado por ocho miembros que reconocerán a 11 candidaturas aspirantes.

Los premios reconocen desde hace casi tres décadas la tarea de voluntariedad e innovación de las ADF con proyectos que combinan tecnología, gestión del territorio y educación ambiental, informa la Diputación en un comunicado este jueves.

Las candidaturas se distribuyen en dos categorías dotadas con 11.000 euros cada una: el Premi Rossend Montané, que reconoce la innovación en infraestructuras y medios de prevención, y el Premi Jordi Pleix, dedicado a proyectos de sensibilización y educación ambiental.

En cuanto al Premi Honorífic Joaquim, Maria de Castellarnau, a partir de esta edición la persona galardonada será escogida por la Diputación de Barcelona, a pesar de que su nombre no será público hasta el acto de entrega.

Finalmente, con estos premios, que se celebran desde 1997, la Diputación quiere poner en valor la tarea de los voluntarios que trabajan todo el año para reducir el riesgo de sufrir incendios, así como para sensibilizar a la población sobre la importancia de la prevención.