La Diputación de Barcelona presenta un protocolo para combatir la violencia machista en el turismo

Imagen del protocolo contra violencias machistas en alojamientos turísticos
Imagen del protocolo contra violencias machistas en alojamientos turísticos - DIPUTACIÓN DE BARCELONA
Europa Press Catalunya
Publicado: miércoles, 18 marzo 2026 18:36
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BARCELONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha presentado un protocolo marco de actuación contra las violencias machistas (PMVM) en alojamientos turísticos, dirigido a hoteles, alojamientos rurales y campings de la provincia, con recursos para prevenir y actuar en este tipo de casos.

La guía incluye los pasos a seguir por los alojamientos, que deberán designar una persona referente que seguirá una formación, y mecanismos de coordinación entre instituciones, cuerpos de seguridad y servicios de atención a las víctimas, explica en un comunicado.

Las medidas son adaptables a los diferentes tipos de alojamiento: en el caso de los campings, su protocolo contempla acciones específicas para espacios abiertos y los alojamientos rurales, la posibilidad de pedir apoyo remoto.

Las oficinas de turismo y los establecimientos en general que se sitúen en zonas turísticas podrán adherirse al protocolo e integrarse en una Red de Puntos Lila turísticos, que quedarán recogidos en una plataforma virtual identificándolos como espacios seguros.

La diputada de Feminismos e Igualdad, Raquel Albiol, ha destacado que la iniciativa refuerza la "corresponsabilidad de todo el sector contribuyendo a construir destinos más seguros, inclusivos y respetuosos con las mujeres".

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