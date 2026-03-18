La Diputación de Barcelona presenta un protocolo para combatir la violencia machista en el turismo

Imagen del protocolo contra violencias machistas en alojamientos turísticos - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha presentado un protocolo marco de actuación contra las violencias machistas (PMVM) en alojamientos turísticos, dirigido a hoteles, alojamientos rurales y campings de la provincia, con recursos para prevenir y actuar en este tipo de casos.

La guía incluye los pasos a seguir por los alojamientos, que deberán designar una persona referente que seguirá una formación, y mecanismos de coordinación entre instituciones, cuerpos de seguridad y servicios de atención a las víctimas, explica en un comunicado.

Las medidas son adaptables a los diferentes tipos de alojamiento: en el caso de los campings, su protocolo contempla acciones específicas para espacios abiertos y los alojamientos rurales, la posibilidad de pedir apoyo remoto.

Las oficinas de turismo y los establecimientos en general que se sitúen en zonas turísticas podrán adherirse al protocolo e integrarse en una Red de Puntos Lila turísticos, que quedarán recogidos en una plataforma virtual identificándolos como espacios seguros.

La diputada de Feminismos e Igualdad, Raquel Albiol, ha destacado que la iniciativa refuerza la "corresponsabilidad de todo el sector contribuyendo a construir destinos más seguros, inclusivos y respetuosos con las mujeres".