La Diputación de Barcelona prueba la IA en una decena de trámites para agilizar gestiones

BARCELONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona tiene actualmente una decena de las conocidas como pruebas de concepto (PoC), es decir, implementaciones acotadas, temporales y experimentales en sistemas o aplicaciones basadas en la IA, con el objetivo de agilizar gestiones.

Entre las pruebas que realiza destaca el asistente virtual de la tramitación Municipi360-SeTDIBA, que ofrece a los gestores recomendaciones contextualizadas a partir de datos básicos de los pasos que tiene que seguir durante el proceso, explica la Diputación en un comunicado este jueves.

Otras PoC que en marcha o finalizadas tienen que ver con ámbitos como la hiperautomatización de la gestión de ajuste en pobreza energética, la anonimización de datos en documentos administrativos, la gestión de la contratación pública y la justificación de las subvenciones.

El objetivo final es aprovechar las potencialidades de la IA en beneficio del mundo local, mejorando la eficiencia administrativa, la transparencia y la relación entre ciudadanía y administración, con un enfoque ético y respetuoso con los derechos fundamentales de las personas.

La Diputación impulsa la aplicación de la IA en la gestión municipal mediante la plataforma Local.IA, un ecosistema normativo de instrumentos, modelos y recursos de formación y asistencia pensado para ayudar a los Ayuntamientos de la demarcación a desplegar la inteligencia artificial en las gestiones de su municipio.