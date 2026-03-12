La Diputación de Barcelona reconoce la sostenibilidad turística de 116 empresas del Baix Llobregat

Acto de entrega de los distintivo de los distintivos de 'Compromiso para la Sostenibilidad Turística Destinació Barcelona' - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona, con el apoyo de la Cámara de Barcelona, ha entregado el distintivo de 'Compromiso para la Sostenibilidad Turística Destinació Barcelona' a 116 empresas del Baix Llobregat por su gestión sostenible y respetuosa del turismo.

Entre los galardonados ha habido 16 nuevas incorporaciones al programa y los municipios con más volumen de acreditados han sido Castelldefels (23), El Prat de Llobregat (16), Sant Boi de Llobregat (12), Viladecans y Gavà (11), explica en un comunicado este jueves.

También ha reconocido a 111 agentes turísticos, a los que ha acreditado como Puntos de Información Turística y que recibirán asesoramiento y formación específica para que puedan ofrecer información adecuada cuando la oficina esté cerrada o lejos.

La diputada de Turismo de la Diputación de Barcelona, Anna Herrera, ha reivindicado la "gran oportunidad" que tiene el Baix Llobregat para convertirse en un referente del turismo sostenible, equilibrado y arraigado al territorio en el área metropolitana.

También ha destacado que "detrás de cada distintivo hay personas: empresas que apuestan por el producto local, alojamientos que reducen el impacto ambiental y profesionales que trabajan por mejorar la experiencia del visitante".