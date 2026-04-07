La Diputación de Barcelona refuerza su apoyo a la comunicación de los ayuntamientos con 2 recursos

Imagen de archivo sobre comunicación local - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha lanzado 2 nuevos recursos para reforzar su apoyo a la comunicación de los ayuntamientos de la demarcación, ya disponibles en su catálogo de servicios.

Se trata del servicio de 'Consultas en Comunicación', consistente en un asesoramiento comunicativo personalizado para abordar retos concretos, y un asesoramiento específico para elaborar planes de comunicación, explica la Diputación en un comunicado este martes.

Los 2 servicios se enmarcan en el objetivo de la Diputación para mejorar la comunicación municipal, que considera clave para fortalecer la democracia, sumando 315 recursos entre los disponibles para consistorios y consejos comarcales de Barcelona.