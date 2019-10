La Diputación de Lleida pide amnistiar a todos los condenados del 1-O

Actualizado 14/10/2019 16:06:17 CET

LLEIDA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los vicepresidentes de la Diputación de Lleida, Jordi Latorre y Estefanía Rufach, han leído este lunes una declaración institucional tras conocer la sentencia del Tribunal Supremo del juicio del 1-O y han reclamado "la amnistía para todas las personas condenadas".

"Es injusta y desproporcionada, al tiempo que es una muestra que la democracia en España muestra síntomas inequívocos de estar tocada de muerte", según un comunicado de la corporación provincial sobre la declaración.

"Volvemos a decir alto y claro que en democracia votar no es ningún delito. Las ideas no se juzgan. Y es por eso que reclamamos la libertad de todas las personas presas y exiliadas políticas, porque no han cometido delito", apunta la institución.

La Diputación ha suspendido todas sus actividades de este lunes y ha convocado un pleno extraordinario de rechazo a la sentencia: se celebrará este martes para votar una moción que cuenta con el apoyo de los partidos de gobierno, ERC y JxCat, y también de la diputada de EnComúPodem, en la oposición.

El presidente de la Diputación, Joan Talarn, que no ha asistido a la lectura de la declaración por haberse desplazado a Barcelona para asistir a la declaración insitucional del presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmado que "no hay sentencia justa que no sea la absolución".

En un tuit recogido por Europa Press, Joan Talarn escribe: "No hay sentencia justa que no sea la absolución. Lo que ha culminado hoy el Tribunal Supremo español es un ataque sin precedentes a las libertades de un pueblo".