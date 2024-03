La discriminación en el acceso a derechos sociales lidera los nuevos casos de SOS Racisme en 2023

Se atendieron 628 personas en 2023, 446 de las cuales se dirigieron por primera vez a la entidad



BARCELONA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

SOS Racisme ha señalado que, por primera vez, la discriminación en el acceso y ejercicio de derechos sociales encabeza la tipología de los casos nuevos asumidos en 2023, lo cual representa un 22% de los casos, 28 de ellos asumidos y 51 sin denunciar.

Son conclusiones del informe 'Invisibles. L'estat del racisme a Catalunya' de SOS Racisme del 2023, que la entidad ha presentado este jueves en rueda de prensa, y que en un comunicado asegura que las discriminaciones que se dan entre particulares ocupan el segundo puesto de casos nuevos asumidos, con un 19%.

En tercer puesto figuran las discriminaciones y abusos perpetrados por miembros de los cuerpos de seguridad pública, los cuales representan un 18% del total con 24 casos, y en el cuarto, las discriminaciones en el acceso y disfrute de servicios privados, con 16 casos y un 12%.

En quinto lugar figuran las discriminaciones a raíz de discursos de odio, con un 11%, en el que destaca el "gran aumento" tanto del número de casos asumidos como del porcentaje --14 casos nuevos--, y en sexto puesto se encuentra las producidas en el ámbito laboral con un 8% de los casos, el mismo número que en 2022.

En total, en 2023 SOS Racisme ha asumido 130 nuevos casos, 20 más que en 2022, y ha aclarado que si bien una discriminación puede tener dos o más tipologías que la caractericen, los resultados de nuevos casos se basan en el eje fundamental en el que gira el caso.

628 PERSONAS ATENDIDAS

El año pasado, el Servei d'Atenció i Denúncia (SAiD) de SOS Racisme ha atendido a 628 personas de más de 83 municipios, 446 de las cuales se han dirigido por primera vez a la entidad, 332 han sido identificadas como constitutivas de racismo y 130 han sido asumidas como nuevos casos.

Asimismo, del total de las situaciones de racismo identificadas, en 202 no se han podido continuar con el seguimiento o hacer efectiva una denuncia formal, ya que los denunciantes han desistido del proceso, no se ha podido encontrar agredido o no se ha terminado de concretar una entrevista.

SOS Racisme indica que el número de atenciones se ha mantenido estable respecto a los últimos dos años desde que en 2021 la cifra de atenciones pasase de 185 anuales el año anterior a más de 330, la cual se ha estabilizado.

TIPOLOGÍAS

Del total de 332 situaciones identificadas por la entidad, las más numerosas han sido las referidas a discriminaciones en el acceso a los derechos sociales, que representan el 23,80%, las agresiones y discriminaciones entre particulares --un 19,88%-- y las agresiones y abusos por parte de cuerpos de seguridad pública, --un 17,47%--.

Por otro lado, las discriminaciones en el acceso y prestación de servicios privados han supuesto un 11,45% del total y, en las categorías de racismo judicial y extrema derecha, reincorporadas este 2023, los porcentajes han resultado más bajos.

SOS Racisme ha explicado que ésta distribución se ha mostrado relativamente constante desde 2018, sobre todo en lo que se refiere a las tres primeras tipologías.