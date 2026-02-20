Disney On Ice regresará a Barcelona en febrero de 2027 con un espectáculo en el Palau Sant Jordi

Cartel del espectáculo - DISNEY ON ICE

BARCELONA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Disney On Ice regresará a Barcelona en 2027 con un nuevo espectáculo sobre hielo, 'Disney On Ice: Un viaje mágico', del 18 al 21 de febrero en el Palau Sant Jordi, informa la organización en un comunicado de este viernes.

Previamente, el Movistar Arena de Madrid acogerá el show del 11 al 14 de febrero y en este espectáculo se "invita a los espectadores a recorrer algunas de las historias más emblemáticas de Disney en una experiencia inmersiva sobre hielo".

El espectáculo contará con el desfile real de Aladdín; las aventuras de Anna y Elsa de 'Frozen'; una feria junto a Woody, Buzz, Jessie y Forky de 'Toy Story 4'; y Simba y sus amigos de 'El Rey León' guiarán a los asistentes por la sabana "en un emocionante safari cargado de música, valor y amistad", entre otros.