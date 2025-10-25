El distrito barcelonés de Nou Barris celebrará este domingo el 20 Festival de Sopes del Món

BARCELONA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El distrito barcelonés de Nou Barris celebrará este domingo la 20 edición del evento gastronómico y cultural Festival de Sopes del Món Mundial, en el parque Josep Maria Serra i Martí, con un pasacalles, un espectáculo de circo y conciertos, entre otras actividades.

La Associació 9 Barris Acull y la Xarxa d'Intercanvi de Coneixement de Nou Barris impulsan esta iniciativa creada en 2004 y que tiene como actividad principal degustar sopas cocinadas por los propios vecinos a través de las diferentes entidades y asociaciones del distrito, informa el Ayuntamiento de Barcelona este sábado en un comunicado.

El concejal de Nou Barris, Xavier Marcé, ha celebrado el regreso de este evento al distrito, ya que hace dos años que no se celebraba: "Afortunadamente, la iniciativa vecinal, con el apoyo del distrito, ha podido recuperar una propuesta tan valiosa y arraigada como es el Festival de Sopes".