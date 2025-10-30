La doctora Begoña Antón gana el premio de la Cátedra AgroBank a la Mejor Tesis Doctoral

La doctora por la Universidad de Córdoba Begoña Isabel Antón. - CAIXABANK
Publicado: jueves, 30 octubre 2025 11:27

   BARCELONA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La doctora por la Universidad de Córdoba Begoña Isabel Antón ha sido galardonada con el 9 premio a la Mejor Tesis Doctoral de la Cátedra AgroBank 'Calidad e Innovación en el sector agroalimentario', impulsada por CaixaBank y la Universitat de Lleida, informa el banco en un comunicado este jueves.

   El galardón reconoce la excelencia en los ámbitos de la innovación, calidad o seguridad agroalimentaria, a la vez que contribuye a impulsar la carrera profesional de su autor.

   Antón ha realizado la Tesis Doctoral 'Bioprotección y resistencia genética frente a la verticilosis del olivo y pistachero', que establece sinergias entre los métodos de control disponibles más sostenibles actualmente, la bioprotección y la resistencia genética.

   Además, demuestra los beneficios de combinar ambas estrategias dentro de una gestión integrada, y supone un avance significativo en el control integrado de esta enfermedad fúngica.

   Por otro lado, el jurado ha concedido un accésit a la doctora por la Universidad de León Coral Barcenilla por la tesis 'Evaluación de metodologías de análisis de microbiomas y agentes de bioconservación para la mejora de la calidad y seguridad de la carne y productos cárnicos'.

