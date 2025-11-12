'Don Juan no existe' optará al premio a Mejor Estreno Mundial en los International Opera Awards

BARCELONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los International Opera Awards han nominado a la ópera 'Don Juan no existe. Sobre lo que olvidamos y lo que permanece', un encargo del Festival Perelada, en la categoría de Mejor Estreno Mundial.

Estrenada el 8 de agosto de 2024 en el Mirador del Castillo de Peralada, esta ópera de cámara con música de Helena Cánovas es fruto directo del Premio Carmen Mateu Young Artist European Award, creado por la Fundación Castell de Peralada, informa el Festival Perelada en un comunicado de este miércoles.

'Don Juan no existe' es una coproducción del Gran Teatre del Liceu de Barcelona y el Teatro de la Maestranza de Sevilla, con la participación del Teatro Real y de los Teatros del Canal de Madrid.