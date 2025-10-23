Dos menores en libertad vigilada por presunta agresión sexual a otra menor en Gironella (Barcelona)

BARCELONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha informado este jueves de que dos menores, de 14 años y sin antecedentes, han quedado en libertad vigilada, con intervención terapéutica para uno de ellos, y orden de alejamiento con respecto de la víctima, también menor, tras una presunta agresión sexual el pasado sábado en Gironella (Barcelona).

En la presunta agresión sexual también habría participado otro menor que es inimputable, por lo que el juzgado de guardia de menores de Barcelona no ha tenido conocimiento sobre él.

Según ha avanzado 'Regió 7', la menor de edad presentó una denuncia tras haber sufrido una presunta agresión el pasado sábado en la orilla del río Llobregat y, posteriormente, en la casa de uno de los sospechosos.

La joven, que estudia en el mismo colegio que los presuntos agresores, tuvo que ser atendida por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) trasladada a un centro hospitalario.

Mossos ha abierto una investigación conjunta con Fiscalía de Menores para esclarecer los hechos.