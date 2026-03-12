Duch afirma que la guerra en Oriente Medio requiere aprobar "ahora" Presupuestos

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, durante una sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya, a 25 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europa y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha defendido este jueves en el Parlament que la guerra en Oriente Medio requiere aprobar "ahora" el proyecto de Presupuestos de 2026 en Catalunya.

"Actuaremos también estos días con la máxima diligencia y eficacia, no duden de ello. Eso sí, si hay un momento en que Catalunya necesita unos Presupuestos a la altura de las circunstancias, les aseguro que es ahora", ha recalcado en respuesta a una interpelación del diputado de los Comuns Andrés García sobre la situación internacional y las consecuencias del conflicto.

Tras destacar que Catalunya no es ajena a las consecuencias económicas, políticas y humanitarias que se derivan de la guerra, ha manifestado que siempre actuarán dentro del marco europeo y en coordinación con la Comisión Europa y el Gobierno.

Para Duch, la UE no debe "claudicar ante nuevos órdenes basados en la fuerza y la coacción" y sí fortalecerse para jugar un papel importante a nivel internacional, con capacidad de disuasión, con instrumentos económicos potentes, con soberanía tecnológica, autonomía estratégica y con capacidad real de hacer avanzar sus posicionamientos.

ESTADOS UNIDOS

"Y, sobre todo, evitando tratar potencias como los Estados Unidos, pero también otras, desde la debilidad. Cuando nos mostramos débiles, como en las negociaciones del año pasado, salimos perdiendo", ha advertido.

Por contra, ha añadido que cuando los países europeos actúan desde la unidad y decididos consiguen imponer su criterio, como fue "en el caso de las amenazas contra Groenlandia".

Así, ha agradecido el mensaje del presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y ha respaldado "la posición clara y contundente expresada por el presidente del Gobierno, desde el primer momento, posición que, poco a poco, sobrepasa entre los dirigentes de dentro y fuera de Europa".

"Nuestra posición, en línea con el Gobierno de España, es diáfana. Es urgente poner fin al conflicto y recuperar los espacios de la diplomacia y del diálogo. No a la guerra", ha subrayado.

CONSECUENCIAS

El conseller ha explicado que las primeras consecuencias de la guerra las han sufrido los catalanes que viven en la región y que desde el Govern han colaborado con las repatriaciones que se han llevado a cabo desde vuelos comerciales u operativos coordinados con el Ministerio de Asuntos Exteriores.

También ha advertido de las consecuencias económicas, que "serán más o menos graves en función de la posible durada del conflicto" y cuyos efectos ya empiezan a ser visibles con subidas y bajadas rápidas del precio del petróleo, ha concretado.

Ante ello, ha reivindicado las acciones que están realizando desde el Govern para mitigar dichas consecuencias, como la reunión del Consell del Diàleg Social de Catalunya, la creación de un grupo de trabajo permanente de diversos departamentos para estudiar medidas a tomar y la cumbre de partidos que se hará el viernes en el Palau de la Generalitat.

"El Govern está preparado para tomar las medidas que sean necesarias. Se ha hecho en otras ocasiones y gobiernos anteriores, con diferentes mayorías. La última en 2022 con motivo de la guerra de Ucrania", ha puntualizado.