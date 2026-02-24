Duch afirma que Rusia busca debilitar el proyecto y valores europeos con la guerra en Ucrania

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, en una intervención ante los medios en el Palau de la Generalitat por el 4 aniversario del inicio de la guerra de Ucrania - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha defendido este martes con motivo del 4 aniversario de la guerra entre Rusia y Ucrania que este conflicto iniciado por Rusia interpela directamente a Europa: "Afecta a nuestra seguridad colectiva y persigue también el debilitamiento del proyecto europeo y de los valores sobre los que se fundamenta".

En una intervención ante los medios en el Palau de la Generalitat, ha pedido entender que este no es un conflicto lejano, sino una guerra en el corazón de Europa, y que, por este motivo, la defensa de Ucrania es hoy la defensa de Europa y del proyecto europeo, "en un momento en que este proyecto es más necesario que nunca".

El conseller ha calificado la agresión rusa de guerra ilegal, de vulneración flagrante del derecho internacional y de ruptura de la soberanía territorial de un estado europeo, pero más allá de las consideraciones jurídicas y geopolíticas, ha recordado que ha tenido consecuencias devastadoras para la población ucraniana.

"Hablamos de miles y miles de vidas truncadas y de familias destrozadas para siempre. Vidas que no podemos permitir que caigan en el olvido. Las cifras son estremecedoras, incluyendo muchos civiles, mujeres, hombres, niños, a lo que hay que añadir millones de personas desplazadas y un país con las infraestructuras civiles devastadas", ha relatado.

ALTO AL FUEGO

Duch ha reclamado, en nombre del Ejecutivo y "en coherencia con la posición de la UE y del Gobierno de España", un alto al fuego inmediato que conduzca a una paz justa y duradera entre ambas partes.

Ha advertido, sin embargo, que esta paz no puede ser "impuesta por la fuerza", sino en acuerdo entre las partes, y que debe respetar el derecho internacional y la integridad territorial de Ucrania".

En referencia a las manifestaciones de estos últimos días con motivo de la efeméride, ha dicho que el Govern se une "sin reservas" a la voz de los manifestantes porque no puede ni quiere restar impasible ante la guerra y el sufrimiento del pueblo ucraniano, para impedir que la se conviertan en rutina.

TIERRA DE ACOGIDA

El conseller ha destacado que, ante las consecuencias de la guerra, los catalanes han respondido con solidaridad y compromiso en su acogida de refugiados provenientes de Ucrania.

"Catalunya ha sido y sigue siendo tierra de acogida para miles de ciudadanos ucranianos, y nuestras administraciones y entidades han sido capaces de dar una respuesta coordinada y efectiva", ha afirmado.