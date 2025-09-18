Duch llama a combatir el machismo de forma "global e interseccional" y desde el multilateralismo

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, en la clausura del Fòrum Beijing+30. - GOVERN

Alerta del "auge del neomachismo, aliado de la derecha conservadora"

BARCELONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha llamado a combatir el machismo en el mundo de forma "global e interseccional" y desde el multilateralismo.

Así se ha pronunciado este jueves en la clausura del Fòrum Beijing+30, un espacio de reflexión impulsado por el Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cámara de Comercio de Barcelona y la Conselleria de Igualdad y Feminismo de la Generalitat, que se ha celebrado en la Llotja de Mar de Barcelona, ha informado la Conselleria en un comunicado.

Duch ha afirmado que las "antiguas y nuevas formas de exclusión exigen continuar trabajando con determinación por la justicia de género, y hacerlo más allá de las fronteras" de Catalunya.

Ha alertado del "auge del neomachismo, aliado de la derecha conservadora y que usa las redes sociales para amenazar los derechos de las mujeres y de los colectivos minoritarios", y ha reclamado que se ponga en el centro la lucha contra las violencias machistas, los cuidados y el empoderamiento económico y político de las mujeres.

"La lucha por la igualdad de género no avanzará de manera real y efectiva si no va acompañada de multilateralismo, es decir, de progreso global, porque las desigualdades que sufren las mujeres son globales, estructurales e interconectadas", ha subrayado el conseller.

También se ha comprometido a continuar invirtiendo en cooperación internacional e incorporando la perspectiva de género en las políticas de acción exterior y a "hacer del multilateralismo un instrumento útil para la vida digna de las personas".