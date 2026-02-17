Duch reivindica a Eurecat como centro que "transforma el conocimiento científico en competitividad" - EURECAT

BARCELONA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de UE y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha reivindicado este martes a Eurecat como centro tecnológico que "transforma el conocimiento científico en competitividad para las empresas catalanas" en medio de un escenario global complejo.

Lo ha dicho durante una visita a la sede de Eurecat en Manresa (Barcelona), acompañado por el director general, Xavier López, donde ha podido conocer las soluciones que se desarrollan en ámbitos como la recuperación y valorización de materias primas como el litio, el magnesio o las tierras raras, informa el centro en un comunicado.

También han estado el vicepresidente de Eurecat, Francesc Santasusana; el director del Área de Sostenibilidad, Miquel Rovira; el director de Asuntos Corporativos y Políticas Públicas, Joan Guasch, y el gerente de Eurecat en la Catalunya Central, Juanjo Martín, así como el concejal delegado de Empresa, Turismo y Conocimiento de Manresa, Joan Vila.

JAUME DUCH

Duch ha definido a Eurecat como un centro de referencia en Catalunya y Europa y ha puesto en valor que sus contribuciones se den en un momento en que el contexto internacional y los retos globales de futuro "obligan a ganar músculo en la investigación e innovación".

También ha profundizado en la experiencia de Eurecat en varios proyectos de cooperación tecnológica internacional y en la red de socios que mantiene en Europa, Asia, Iberoamérica y otras regiones del mundo.

XAVIER LÓPEZ

Xavier López ha incidido en la capacidad del centro para "dar respuesta a retos de las empresas y de la sociedad" vinculados con tecnologías digitales, sistemas ciberfísicos, materiales y procesos de fabricación, ciencias y tecnologías de la vida y la salud y ciencias y tecnologías ambientales.

La sede de Eurecat en Manresa acoge capacidades e infraestructuras especializadas en la integración de tecnologías ambientales para la gestión estratégica de recursos como el agua, suelos y residuos, y en la creación de nuevos materiales y procesos sostenibles.

Eurecat, que colabora con más de 500 organizaciones a escala mundial, también ha presentado los resultados de algunos de los más de 200 grandes proyectos consorciados de I+D+I de "alto valor estratégico", a través de los cuales aborda retos globales como la sostenibilidad, la salud o la industria avanzada.

ECONOMÍA CIRCULAR

Eurecat trabaja bajo los principios de la economía circular como estrategia de mitigación ante el cambio climático, los cuales se estima que pueden permitir reducir en un 45% las emisiones de gases de efecto invernadero si se tienen en cuenta los principales sistemas productivos, según la compañía.

En este ámbito, el centro ha empezado a calcular la estimación de la ganancia ambiental de los procesos de innovación tecnológica que desarrolla, mediante la metodología de análisis del ciclo de vida (ACV), que permite cuantificar las emisiones de dióxido de carbono evitadas en cada proyecto, con el propósito de obtener nuevos datos que ayuden a mitigar el cambio climático.

Por otro lado, Eurecat lleva adelante el programa Cassandra, que cuenta con el apoyo de más de 300 instituciones supranacionales, ONG, universidades y centros de investigación, entre las cuales figuran la OCDE y la ONU.

En la última edición, la tercera, celebrada a principios de mes, se analizaron los efectos derivados del cambio climático y su relación con la salud, la migración, la igualdad de género y potenciales conflictos.

ÁREAS DE TRABAJO

Durante su trayectoria, Eurecat ha desarrollado nuevas tecnologías para la recuperación y valorización de tierras raras y materias primas estratégicas, como el litio, magnesio, níquel o cobalto, y de residuos, para ayudar a garantizar el suministro, evitar el impacto ambiental que causa su extracción y contribuir a la descarbonización de la industria gracias a la potenciación de la economía circular.

Entre las innovaciones que Eurecat desarrolla en Manresa figura también el proyecto Decideix, una iniciativa de innovación pionera en Europa para desarrollar herramientas de planificación para el uso de modelos de reutilización de agua, como fuente segura y fiable en Catalunya, en un contexto marcado por el cambio climático.