Duch ve el diálogo social como "una de las mejores expresiones" de la calidad democrática

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch - EUROPA PRESS

BARCELONA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha afirmado que los países que ofrecen estabilidad institucional y confianza a sectores sociales son también los que proyectan mayor credibilidad internacional: "El diálogo social es una de las mejores expresiones de la calidad democrática de una sociedad".

"Por eso, cuando desde el Govern intentamos explicar Catalunya en el mundo, no explicamos sólo la dimensión de nuestra economía o el dinamismo de nuestro tejido empresarial, sino que también explicamos un modelo social", ha dicho este martes en la clausura de la 35 Escola d'Estiu de CC.OO., celebrada en Barcelona bajo el lema 'El sindicalismo de clase ante el nuevo (des)orden mundial'.

Duch ha asgurado que actualmente se vive un momento de transformación y que es en este contexto es cuando crear espacios de reflexión colectiva es más importante que nunca: "Esto precisamente es lo que representa la Escola d'Estiu".

En este sentido, Duch ha dicho que, a la vez, existe una competencia creciente entre diferentes potencias, una fragmentación del orden internacional y "un cuestionamiento cada vez más evidente de las instituciones multilaterales, que son las que durante décadas habían contribuido a preservar un cierto equilibrio mundial".

Por eso, ha defendido que, cuando se habla de política exterior y Europa en realidad se habla de cosas más concretas: "Estamos hablando de salarios, estamos hablando de empleo, vivienda, servicios públicos y calidad de vida. Estamos hablando es del futuro de los trabajadores y trabajadoras".

Duch también ha criticado las últimas modificaciones en políticas migratorias de la Unión Europea: "La gestión de los flujos migratorios es una responsabilidad legítima de los poderes públicos, pero esta responsabilidad nunca puede justificar la renuncia a los principios que definen el proyecto europeo, la dignidad humana, el respeto de los derechos fundamentales, el cumplimiento del derecho internacional".

Ha explicado que la Generalitat comparte con el Gobierno central "su desacuerdo con las propuestas que en estos últimos días ha hecho la Unión Europea" y con algunos de los acuerdos, como lo que respecta al establecimiento de centros de retorno fuera del territorio de la Unión Europea.

"Es evidente que las grandes decisiones sobre seguridad o sobre política exterior corresponden principalmente a los estados o instituciones europeas, pero esto no significa que nosotros no tengamos responsabilidad", ha afirmado.

DESIGUALDAD Y COMPETITIVIDAD

Duch ha alertado de que todas las encuestas apuntan a que la desigualdad aumenta en todo el mundo y ha añadido que "cuando la desigualdad aumenta no sólo se fractura la economía, también se debilita a la democracia".

"Por eso pienso que hoy la pregunta no es sólo cómo ser más competitivos, sino que la pregunta real es qué modelo de sociedad queremos construir mientras nos transformamos", ha dicho.

Ha asegurado que Europa puede ser muy competitiva, pero que sólo será próspera si sigue siendo fiel a su propio modelo social: "Este seguramente será el gran debate político de los próximos años. La Unión Europea sigue siendo una herramienta importante, por no decir insustituible".

Aún así, ha afirmado que Europa "no es perfecta", porque a veces es lenta, burocrática, compleja, y sus decisiones, apunta, exigen consensos difíciles, con intereses económicos diferentes y sensibilidades políticas diversas.

"A pesar de todas sus limitaciones sigue siendo el espacio político con mayor capacidad del mundo para transformar los grandes retos globales en políticas públicas comunes", ha concluido.